Российские военные нанесли новые групповые удары по предприятиям ВПК, логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры, морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину.

Как уточняет Минобороны России в своем "Макс"-канале, в Киеве поражены цех по выпуску ракет и беспилотников, а также локомотивное депо.

Под удары в Николаевской области угодили логистический центр для хранения грузов двойного назначения и склад беспилотных летательных аппаратов.

В Бугском Лимане поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения.

Российское оборонное ведомство охарактеризовало эти удары как "географический диктант", подчеркнув в социальных сетях: "Диктуем в бою врагу волю свою".

В Кремле подчеркивали, что ударный потенциал Украины изо дня в день сокращается. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, происходит это благодаря ударам ВС России по местам хранения компонентов оружия, которое применяют украинские националисты, а также по местам сборки, производства и ракет, и беспилотников.