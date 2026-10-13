В Госдуме призвали досрочно поднять МРОТ до 35 тысяч рублей

В России нужно установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 35 тысяч рублей, не дожидаясь 2030 года. Такое мнение высказала во вторник, 13 октября, председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

Российские власти поставили цель добиться повышения МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году. Однако Кавшар заявила, что сделать это нужно уже сейчас, поскольку "минимальный размер оплаты труда — это такая базовая категория, от которой зависят другие различные пособия, выплаты, заработная плата".

Наряду с этим депутат призвала зафиксировать прожиточный минимум как минимум на уровне 30 тысяч рублей — как для пенсионеров, так и для трудоспособного населения, сообщает ТАСС.

Ранее россиянам напомнили, что работодатель обязан регулярно индексировать зарплату — это закреплено в Трудовом кодексе. На недобросовестное начальство есть управа. Если не удается добиться положенной по закону индексации полюбовно, помогут трудовая инспекция и суд.

Между тем в Госдуме предложили привязать пенсии к МРОТ — установить минимальный пенсионный доход в России на уровне не ниже двух минимальных размеров оплаты труда. Авторы этой инициативы настаивали, чтобы регионе не допускали выплат своим пенсионерам ниже этого "единого федерального стандарта достойной старости".