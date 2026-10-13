Молодая вдова пропала после похорон Анатолия Кашпировского

В Москве 8 октября простились с магом и целителем Анатолием Кашпировским. Он скончался 3 октября. Кашпировскому было 87 лет. Причиной смерти психиатра стала полиорганная недостаточность на фоне запущенного онкологического заболевания — рака желудка четвертой стадии с метастазами в печень, легкие и мозг.

Несмотря на то, что прощание с гипнотизером проходило как открытая церемония, сына Сергея от первой жены экстрасенса на траурном мероприятии не было. Дело в том, что тот уже давно живет в Америке. В беседе с журналистами он рассказал, что три месяца назад общался с отцом. Его состояние Сергею не понравилось.

"С ним было трудно говорить. Он уже не был таким, как обычно. Мысли путались, он постоянно уходил от темы разговора. Я даже не мог добиться от него, что с ним происходит, как его здоровье, почему он был в больнице. Складывалось впечатление, что он сам не знает, что с ним", - сообщил сын Кашпировского "КП".

Причем еще полтора года назад Сергей обратил внимание на болезненный вид психотерапевта, когда тот прилетал в США. Тогда Кашпировский пообещал сообщить ему нечто важное, но так этого и не сделал. А потом Сергей выяснил, что у него родилась сестра. Малышку родила третья супруга Анатолия Кашпировского, которая более чем на 30 лет его моложе. Кстати, Сергей ее знает и хорошо с ней общается.

Однако сейчас молодая вдова пропала. Она не выходит на связь и не отвечает на сообщения. Сергей бьет тревогу, потому что он не может выяснить, где в итоге найдет последнее пристанище его отец. Сам сын утверждает, что Кашпировский хотел быть похороненным в Виннице рядом с родителями и дочкой Еленой.

"Когда я спросил у Гули, будет ли он похоронен там, она сказала, что нет, потому что есть проблемы с транспортировкой из-за политической ситуации. Я говорю: "А где он тогда будет похоронен?". Она: "Пока мы еще не получили тело, как получим, тогда я дам знать". Это было 7 октября, за день до прощания. С тех пор она не выходит на связь, не отвечает на мои сообщения... Я все еще надеюсь, что у Гули просто нет связи или она плохо себя чувствует. Возможно, у нее просто сейчас по какой-то причине нет возможности нам сообщить, но мы очень этого ждем. Я не хочу делать поспешных выводов или кого-то в чем-то обвинять. Для меня главное - знать, где похоронен мой отец, чтобы я мог приехать и попрощаться с ним", - заключил сын Кашпировского.

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