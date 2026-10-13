Стало известно, почему Уиткофф и Кушнер отложили визит в Москву

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили визит в Москву из-за ссоры президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Причиной обострения стал спор вокруг сделки по дизельному топливу, сообщает газета New York Times. Эти разногласия стали крупнейшим кризисом между Вашингтоном и Киевом со времен февральского скандала в Овальном кабинете - - тогда Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США и выгнал из своего кабинета.

Накануне источник ТАСС сообщил, что поездка не отменена, а отложена до выяснения позиции украинской стороны.

В пятницу президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе стороны договорились о сделке в энергетической сфере. Было решено, что Москва, в зависимости от состояния своих НПЗ, поставит до трех миллионов тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок. Для этого Минфин США выпустил исключение из санкций, действующее до 7 апреля.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отказался прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне "дизельной сделки" Москвы и Вашингтона, чем вызвал гнев Трампа.