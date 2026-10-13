Алисе уже 2,5 года: что известно о дочери, рождение которой отрицала больная раком Алена Савкина

Выпускница "Дома-2" Алена Савкина (Рапунцель-младшая) столкнулась с серьезной болезнью. У многодетной мамы выявили рак четвертой стадии.

Страшный диагноз Алене поставили еще летом. Звезда реалити пыталась скрыть болезнь от посторонних. Савкина начала лечение, но когда после ссоры от нее ушел сожитель Александр Смуров, Алена не выдержала и рассказала на своей странице в соцсети и о болезни, и о том, что два с половиной года назад стала мамой в третий раз.

До последнего звезда "Дома-2" открещивалась от слухов о дочке. Хотя вскоре после рождения малышки одна из подруг Алены слила в Сеть фотографии девочки и ее имя. Дочку Савкина назвала Алисой. Отец девочки — бизнесмен Александр Смурова. Пара предпочитала не говорить о малышке, так как Смуров не хотел публичности для нее.

Сейчас на странице Рапунцель-младшей в соцсети указано, что она является мамой троих деток. Алена не стала рассказывать подробности о жизни дочери или публиковать ее фото, но больше не скрывает девочку.

Алиса вместе со старшим братом Богданом находятся под присмотром папы — Александра Смурова. Сына Алены от Ильи Яббарова бизнесмен уже давно считает родным. С Савкиной Смуров помирился, на своей странице в соцсети он дал понять, что заявление о расставании Рапунцель-младшая сделала из-за нахлынувших эмоций.

Средний сын Алены Святослав уже несколько месяцев живет у бабушки с дедушкой, так же мальчик ездил на каникулы с папой Ильей Семиным. Примечательно, что Яббаров, который годами не видел Богдана и даже в свидетельстве о рождении не указанный как отец, рыдает в соцсетях и планирует продать дом, чтобы помочь Савкиной. Семин же никаких заявлений не делал, а молча помогает бывшей жене.