Военно-воздушные силы Украины не получили от западных партнеров заблаговременно информацию о недавних пусках российских ракет, несмотря на сложившуюся практику.

Как рассказали собеседники CNN, ВВС украинской армии признали, что российские баллистические ракеты были обнаружены радиолокационными средствами уже непосредственно над Киевом. Сведения о готовящихся Россией ударах от западных разведок не поступали.

Киеву неизвестны причины этого происшествия. Не исключено, что это напрямую связано с дерзким отказом главаря киевского режима Владимира Зеленского последовать призыву президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Это подтверждают источники Politico. Издание пишет, что Трамп может лишить Украину разведданных и добиться от Маска отключения Starlink, на который сильно полагается украинская армия.

Ранее источники рассказали, что встреча представителей США и Украины в Майами закончилась досрочно после того, как Дональд Трамп объявил о сделке по дизелю с Россией. Предполагалось, что продолжать переговоры Киев не стал после предупреждения из Вашингтона о том, что украинская армия лишится американских разведывательных данных, если не прекратит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

До того источники из числа высокопоставленных украинских чиновников утверждали, что Вашингтон сам помогает украинской армии бить по нефтеперерабатывающим заводам в России — Соединенные Штаты якобы предоставляют Киеву разведывательные данные, которые позволяют обходить российскую систему ПВО.

Кипрский журналист Алекс Христофору предположил, что месть Трампа Зеленскому за дерзость может не ограничиться прекращением передачи разведданных. Как заявил Христофору "было бы очень легко устроить" смену режима на Украине со смещением действующего предводителя: "Это можно поручить стажеру начального уровня" (цитата по РИА Новости).