Некоторые политики пугают поляков войной по политическим причинам. Такое признание сделал президент Польши Кароль Навроцкий.

Как заявил глава государства в интервью Rzeczpospolita, некоторые политические деятели действительно разыгрывают карту внешней угрозы ради повышения собственных рейтингов. Навроцкий заявил, что ему жаль таких политиков, которые "пугают поляков войной по чисто политическим причинам".

Буквально за день до этого польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш призвал членов НАТО ускориться с наращиванием расходов на оборону до 5% ВВП. По словам политика, Польша "больше всех и быстрее всех в Европе" вкладывается в свои военные возможности и в устойчивость общества и оборонной промышленности.

Ранее министр здравоохранения Германии Карстен Линнеманн призвал зарубежных коллег готовить свои системы здравоохранения к кризисам, связанным с войной. Суровая правда, как выразился Линнеманн, заключается в том, что Европа должна быть готовой к реальным боевым действиям, в том числе — с точки зрения медицины.

При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва никого не запугивает, но отвечает на попытки запугать ее. Как предупреждал российский лидер, если дело дойдет до прямого нападения на Россию, в повестке дня появится вопрос применения всех имеющихся у нашей страны вооружений.