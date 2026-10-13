Украина выдвинула требование США из-за сделки с Россией

Украинская делегация предъявила требование США, но Вашингтон проигнорировал его.

Когда Киев узнал о договоренности президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по дизелю и услышал призыв не бить по российским НПЗ, то задал вопрос – что украинцы получат взамен.

"Соединенные Штаты и так многое делают для Украины, и они не обязаны идти на компромисс", - пишет New York Times со ссылкой на человека, знакомого с ходом с украинской делегацией.

Кроме того, в Белом доме рассказали, что Трамп был так зол на президента Украины Владимира Зеленского, что сложно представить, что американский лидер может предпринять.

Встреча американской и украинской делегаций прошла в Майами. Вашингтон потребовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и предупредили о возможном прекращении передачи разведданных.