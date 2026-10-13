"Просил держать это в тайне до его смерти": Кашпировский признал внебрачного сына

Официально у Анатолия Кашпировского было трое детей. Но на самом деле психотерапевт скрывал еще одного ребенка.

В 2019 году некий Алексей Фуштей через телепрограмму на всю страну заявил о себе как о внебрачном сыне Анатолия Кашпировского. Его мать когда-то была помощницей одиозного психотерапевта. Парень настаивал на тесте ДНК, но целитель отказался его проводить.

Однако старший сын Сергей заявил, что гипнотизер все же решился на исследование, которое подтвердило родственные связи. "С тех пор мы с Алексеем общаемся. Я был очень рад, что у меня появился брат. И отец с ним все эти годы поддерживал связь. Они общались даже чаще, чем я с папой. Но отец просил держать это в тайне до его смерти. Наверное, ему казалось, что у известного Кашпировского не должен быть ребенок "на стороне", стеснялся этого", - сообщил Сергей "КП".

Напомним, Анатолий Кашпировский умер 3 октября. Ему было 87 лет. Несмотря на то, что его директор Сергей Рудых назвал причиной смерти гипнотизера возраст, в Сети говорят, что перед смертью тот страдал от рака. А соседи утверждали, что он сильно похудел. Кроме того, племянник Кашпировского поведал, что у него была полиорганная недостаточность, в результате чего отказали органы, пораженные метастазами.

Анатолий Кашпировский получил широкую известность еще в СССР. Он проводил телевизионные сеансы, утверждая, что может удаленно лечить десятки болезней. Позже психотерапевт, которого часто называли экстрасенсом, собирал многотысячные стадионы и также проводил лечебные сеансы.

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