Владивосток во власти стихии: за полдня в городе выпала месячная норма осадков

Мощный поток воды сносит женщину прямо на пешеходном переходе. Справиться с течением и встать ей помогли уже очевидцы. Приморье накрыли мощные ливни. Основной удар стихии принял на себя Владивосток.

Сегодня многие дороги в городе превратились в бурные реки, автомобилистам ничего не остаётся, как преодолевать глубокие лужи. Непросто приходится и общественному транспорту. Движение трамваев в городе полностью остановили.

Автобусы не сошли с маршрутов. Хоть и с опозданием, но все же забирают пассажиров. Правда, выполнять рейсы приходится прямо с водой в салоне.

Ранним утром в некоторых районах почти по колено затопило и тротуары. Некоторые пешеходы даже пакеты на ноги надели, чтобы добраться до работы.

Чтобы справиться с транспортным коллапсом, городским службам пришлось полностью перекрывать движение на самых сложных участках. Здесь воду откачивают насосами. Но дождь настолько сильный, что техника не всегда справляется с потоками.

Дмитрий Свитайло, заместитель администрации города Владивостока: "К сожалению, опавшая листва препятствует беспрепятственному прохождению воды в коллекторы. И сейчас эта работа приоритетная - дать воде уйти, и с помощью насосных станций откачать ее в коллекторы".

Из-за непогоды в школах Владивостока сегодня ввели свободное посещение. По последним данным, в городе уже выпало более 60 миллиметров осадков. Ситуацию осложняет сильный ветер. На побережье порывы достигают 24 метров в секунду.

Богдан Майборода, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю: "Просим воздержаться от поездок и по возможности остаться дома".

Штормовое предупреждение будет действовать в крае ещё сутки. Ближайшей ночью, как прогнозируют синоптики, осадки прекратятся, но сильный ветер ещё сохранится.