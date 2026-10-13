Зрители ТВЦ собирают средства на лечение маленького Ильи: смертельное заболевание прогрессирует

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 9-летнего Ильи Ручкина. У мальчика смертельный и очень страшный диагноз - прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна, которая стремительно разрушает мышцы ребёнка. Илья с трудом говорит и двигается, и вскоре может оказаться в инвалидном кресле, если болезнь не лечить. Сердце и легкие тоже перестанут работать, и тогда мальчик умрет. Илье срочно необходим очень дорогой препарат, не зарегистрированный в нашей стране. Стоимость спасения детской жизни – почти шесть миллионов рублей. Семья, вынужденная оставить дом в Донецке, и так потеряла почти все – родители просят не проходить мимо их беды.

Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Напомним, что жизненно необходимый препарат нужен уже сейчас – время упускать нельзя.

Двигаться, говорить, справляться с повседневными делами для 9-летнего Ильи - кошмарное испытание. Мальчик старается изо всех сил. А сейчас пытается рассказать о своей самой большой мечте.

О том, что сын смертельно болен, родители узнали не сразу. В родном Донецке врачи говорили о задержке развития – у ребёнка с самого раннего детства были сложности с речью и движениями. В 2022 году из-за украинских обстрелов семья была вынуждена оставить свой дом и уехать в безопасное место. Сейчас Илья с мамой и папой живет в Тюмени. Здесь врачи и выявили страшное заболевание - прогрессирующую мышечную дистрофию Дюшенна.

Ирина Кучеренко, мама Ильи: "Слабость мышц - это у нас сердце, ноги, спина: белок дистрофин не вырабатывается, и из-за этого мышцы не развиваются. Из-за того, что мы принимаем очень много лекарств, тормозит рост у нас, то есть ему девять лет, а у него рост 116".

Жизнь Ильи, которая в любой момент может оборваться, состоит теперь из больниц, лекарств, капельниц, но это поддерживающая терапия. Она лишь ненадолго облегчает состояние.

Илья мужественно проходит через все испытания, но смертельное заболевание продолжает прогрессировать. Сначала ребёнок окажется в инвалидном кресле. Затем начнется поражение сердца и лёгких – это тоже мышцы, которые уничтожает страшная болезнь. И тогда мальчик умрет. Мама старается быть сильной ради сына. Но есть страх, к которому невозможно привыкнуть: что однажды она не сможет ему помочь.

Ирина Кучеренко, мама Ильи: "Не хочу пережить своих детей. Я буду всегда помогать, всегда быть на его стороне. Чтобы он мог дольше жить".

И шанс на спасение есть: благодаря новому лекарству, которое поможет остановить смертельное разрушение мышц, и позволить Илье жить, расти и развиваться. Но зарубежный препарат не зарегистрирован в России и стоит почти 6 миллионов рублей. Самостоятельно собрать такую сумму родители, которые и так потеряли все, не могут. Папа месяцами работает на вахте. Мама всё время рядом с сыном. Семье очень нужна помощь тех, кто не может пройти мимо чужой беды.

Мама Ильи: "Прошу помощи всех неравнодушных в сборе денег для лекарства для моего любимого сыночки Ильи, так как наша семья не может осилить эту сумму. Мышечная дистрофия Дюшенна опасна тем, что слабость мышц, и дети очень часто садятся в инвалидное кресло к 13-14 годам, и если не принимать лекарства, тогда дети очень часто умирают к 18-19 годам".

Мама не в силах признаться сыну, что его болезнь – смертельна. Серьёзный не по годам, он очень редко улыбается. А увлечения у него вполне взрослые. Машины, роботы, военная техника.

Мальчик мечтает вырасти и служить в полиции. Он очень хочет стать взрослым. И только вместе мы можем помочь и подарить Илье шанс, чтобы это будущее для него обязательно наступило.

Времени у Ильи мало, смертельная болезнь не отступает. Спасительный препарат мальчику необходим как можно скорее и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто: достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Ильи Ручина, программа 2666