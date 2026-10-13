В Общественной палате открылась выставка по случаю Года единства народов России

Выставка, посвящённая Году единства народов России, открылась в Общественной палате. Экспозиция подготовлена Президентским фондом культурных инициатив и также приурочена к его 5-летию.

Представлены проекты, реализованные при поддержке организации за всё время её существования. Это наиболее значимые и яркие работы из регионов страны: как уже завершённые, так и находящиеся в разработке.

Сферы самые разные: театр, музыка, изобразительное искусство и креативные индустрии. Всего же фонд выдал гранты на почти 12 тысяч инициатив. В его конкурсах участвуют жители из всех регионов России.