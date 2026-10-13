ФСБ предотвратила атаку дронов на военный аэродром в Воронеже

Российские спецслужбы предотвратили атаку на военный аэродром Балтимор в Воронеже, которую готовила россиянка по заданию украинских кураторов.

Как рассказали в Федеральной службе безопасности России (ФСБ), Служба безопасности Украины (СБУ) завербовала россиянку в 2022 году. Женщина сняла в Воронеже гараж, где планировала собирать и запускать БПЛА, управлять которыми должны были с территории Украины через интернет.

Злоумышленница успела забрать из тайников девять дронов со взрывчаткой, а также средства управления беспилотниками. Однако ФСБ сорвали преступные планы, задержав женщину и предотвратив теракт.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали двух агентов киевского режима в Пермском крае и Белгородской области. Злоумышленники собирали данные об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Один из задержанных подготовил самодельное взрывное устройство.

В сентябре гражданина России, который охранял посольство Великобритании в Москве, задержали по обвинению в государственной измене. По заданию известного украинского блогера злоумышленник собирал данные о сотрудниках дипломатического представительства, чтобы затем киевский режим использовать эти сведения при подготовке терактов против своих ближайших союзников.