Собянин: Роботическая хирургия стала частью системы медицинской помощи Москвы

За последние пять лет число роботических операций в столице выросло в четыре раза. Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, робот-ассистированная хирургия стала неотъемлемой частью системы оказания медицинской помощи.

Благодаря ювелирной точности и минимальной травматичности врачи могут выполнять операции, которые ещё недавно считались крайне сложными. Роботические технологии используются в онкологии, травматологии, акушерстве. Сегодня такие операции доступны в десяти стационарах города.

Так, например, в 67 больнице специальная техника помогает проводить сложные вмешательства на позвоночнике. А в 31 больнице впервые в России начали делать эндопротезирование тазобедренного сустава с помощью роботической системы. Этот метод скоро будет использоваться и в других медицинских учреждениях столицы.