Бывший сотрудник намекнул на тревожное состояние дочери Успенской: "Желаю ей лечения"

Любовь Успенская оскандалилась в Саратове. Что именно случилось, рассказал ее стилист, который теперь на артистку больше не работает.

По некоторым данным, в Саратове Любовь Успенская разругалась в пух и прах со своей командой. Стилист Алим Сакалов вообще наотрез отказался с ней работать. Он же и сообщил детали скандала. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" мужчина выставил Любовь Успенскую в плохом свете.

"Нас всех бросили, как дворовых собак, в Саратове. И никто даже не извинился. Я купил билет за свой счет, я норм, не пропаду нигде. А музыканты лежали в аэропорту на полу с 21:00 до 14:00 следующего дня", - сообщил стилист.

При этом он дал понять, что это не вина организаторов. Наоборот, по его словам, все было устроено в лучшем виде. Стилист плюнул в Успенскую и между делом намекнул на тревожное состояние ее единственной дочери Татьяны Плаксиной.

"Свою дочь так бросайте на произвол в чужом городе, а не свою команду, которая была за вас горой. Желаю дочери лечения, именно она все подговаривала", - заявил раздосадованный мужчина.

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Более того, у него остались неприятные впечатления от общения с Успенской и, вероятно, ее дочерью. "Как они всех оскорбляли и унижали - это какой-то позор, пытались и меня, но меня невозможно, воспитание мое не позволит", - отрезал Сакалов.

Меж тем говорят, что Любовь Успенская оказалась недовольна плотным графиком гастролей. В результате, как утверждает "Светский хроник", отменены ближайшие концерты в Волгограде, Челябинске, Екатеринбурге, Липецке, Туле, Воронеже.

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