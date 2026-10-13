Еще десять украинских беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал во вторник, 13 октября, мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал мэр Москвы в своем "Макс"-канале, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее в Госдуме объяснили, почему киевский режим стремится атаковать дронами Москву: на фоне ближневосточной эскалации "от Украины как бы оттягивается внимание — она ушла на десятый план". Главарь киевского режима пытается вернуть интерес к украинскому конфликту, чтобы получить от спонсоров побольше денег.

Российские военные продолжают совершенствовать системы и средства защиты, а помогают им в этом ученые. Президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал про работу над лазерным оружием, которое уже продемонстрировало свою высокую эффективность. Важный аспект — средства поражения специальными методами, когда снаряд разлетается на мелкие высокоэнергетичные осколки и их облако поражает вражеские дроны.