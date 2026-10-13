Соединенные Штаты и европейские страны обсуждают новый мирный план по Украине, который включает пять ключевых положений. Об этом рассказали во вторник, 13 октября, информированные источники.

Как пишет The Washington Post, прекращение боевых действий обсуждается по линии фронта, однако вопрос о прохождении границы между контролируемыми территориями остается нерешенным.

Также среди пяти пунктов — восстановление Украины по завершении конфликта через специальный механизм финансирования и компенсаций, а также поддержки украинской экономики.

Важным пунктом плана являются гарантии безопасности, на которых настаивает киевский режим. США и Европа обсуждают обязательства по защите Украины, сопоставимые с пятой статьей устава НАТО о коллективной обороне, отмечает издание.

Четвертым пунктом плана значится возможность возобновления поставок российских нефти и газа в Европу. Рассматривается, в частности, вариант распределения доходов между Россией и Украиной, однако пока нет оснований полагать, что эта схема будет принята.

Наконец, обсуждаемый план предполагает отмену части санкций, введенных в отношении России.

С мирными инициативами по урегулированию конфликта на Украине выступал уже целый ряд государств, хотя Киев не демонстрирует интереса к возобновлению переговоров. Официальный представитель Министерства иностранных дел республики Рандхир Джайсвал подчеркивал, что "дипломатия и диалог — это путь вперед в конфликте между Россией и Украиной". Глава индийского кабмина Нарендра Моди не раз указывал в невозможность поиска решения проблем на поле боя.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин напомнила, что "диалог и переговоры являются единственным осуществимым путем урегулирования кризиса", поэтому китайские власти поддерживают все усилия, способствующие миру.