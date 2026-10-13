Застрявших из-за наводнения в Непале россиян успешно эвакуировали

Группу из девяти российских туристов, застрявших в горах Непала из-за наводнения, эвакуировали на вертолете.

Их спустили из Джагата в поселок Аругат, что ниже по реке. Откуда есть неповрежденная дорога в Катманду и Покхару.

"Мы очень счастливы. Спасибо всем большое за содействие", - сказала ТАСС руководитель группы Мария Ерохина.

В российской дипмиссии подтвердили эту информацию. Дипломаты рассказали, что страховка туристов не покрывала эвакуацию вертолетом, поэтому пришлось обратиться за помощью к местным властям.

Как сообщается, россияне не намерены возвращаться домой. Они планируют свой маршрут в регионе Аннапурны в центральном Непале, не пострадавшем от разгула стихии.

11 октября группа российских туристов отправилась в трекинг вокруг горы Манаслу. В это время произошло наводнение на реке Будхи-Гандаки в районе Горкха. Россияне оказались заблокированы в деревне Джагат. Паводок привел к разрушению домов и мостов. Пять человек пропали без вести.