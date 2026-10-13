Наташа Королева сделала заявление о причине смерти Сергея Соседова: не может больше молчать

Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри. Музыкальный критик прилетел в Якутию по работе, поднимался по лестнице в свой номер в отеле, но по неустановленной причине упал и получил серьезную травму. Журналиста сразу же госпитализировали, ему провели операцию, медики до последнего бились за жизнь Соседова, но не смогли его спасти.

Музыкальному критику было 58 лет. Причиной смерти журналиста судмедэксперты назвали перелом черепа и кровоизлияние в мозг.

30 сентября с Сергеем простились на Троекуровском кладбище. После панихиды гроб с телом Соседова увезли в Подмосковье. Покой журналист обрел на Перепечинском кладбище рядом с отцом.

После похорон Соседова вышло шоу "ВИА Суперстар!", в жюри которого был музыкальный критик. Передачу сняли летом, в шоу Сергей активно высказывает мнения о номерах участников и ставит им оценки. Создатели "ВИА Суперстар!" посвятили последние выпуски памяти Соседова.

Ведущая проекта Наташа Королева в интервью с Герой Иващенко рассказала, из-за чего погиб критик. По словам певицы, не было никакого криминала, это просто несчастный случай.

"У нас всех трагедия, мы до сих пор находимся в шоке. Ой, Серёга был, конечно, потрясающим, невероятным, уникальным и штучным. То, что с ним произошла такая нелепая случайность... Хочется после этого задуматься, насколько надо жить вот здесь и сейчас, сегодняшним днем. Потому что завтра просто может не быть", — заявила Наташа Королёва.

Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" отметила, что Соседов в последнее время был очень востребован. "Мне казалось, что вообще какой-то звездный час у него. Он прямо летал на крыльях. И вот летел и поскользнулся", — произнесла Королева.