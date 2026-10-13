Оставьте эти овощи зимовать на грядках – весной соседи будут вам завидовать

Беспокоясь о будущем урожае и состоянии земли, многие дачники спешат до заморозков освободить грядки от всех трав и овощей. А некоторые огородники убирают лишь часть культур, от чего только выигрывают. Агроном Петр Синьковский тоже советует оставлять кое-что на зимовку на грядках.

В первую очередь, специалист рекомендует не выкапывать зелень. Хорошо переносят холода петрушка, щавель, ревень, мята с мелиссой, душица и эстрагон. Спокойно перезимуют в земле сельдерей, лук-батун, хрен, шнитт-лук. Прекрасно дождутся весны топинамбур, морковь и пастернак.

Но то, что эти культуры морозоустойчивы, еще не значит, что их можно оставить на все три самые холодные месяцы без внимания. Зимняя "одежда" им не повредит. Позаботьтесь о приятной зимовке морковки и зелени уже в октябре-ноябре. Накройте их пленками, лапником или любыми другими традиционными способами, к которым привыкли. Тогда они точно спокойно дождутся весны и проснутся от зимней спячки здоровыми.

Защитить от заморозков надо и многолетние цветы. Они особенно боятся резких перепадов температур, поэтому их нужно плавно подготовить к зиме. Уже при прогнозе минусовой температуры разверните защиту из нетканых материалов. И помните, что специальные поливальные средства, которые помогают защитить от заморозков, осенью использовать нельзя. Они рассчитаны только на весеннее время. А сейчас не только не дадут должного эффекта, но и могут навредить, пишет "АиФ".