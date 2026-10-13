Лукашенко: Беларусь готовится к войне по простой формуле

Беларусь делает все необходимое для обеспечения самообороны и защиты. На это указал во вторник, 13 октября, глава государства Александр Лукашенко в ходе совещания с военными на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский.

Как подчеркнул политик, которого цитирует БелТА, "мы не собираемся ни на кого нападать", а регулярные проверки боеготовности армии преследуют прагматичную цель: подтвердить способность защитить страну, если ее атакуют извне.

Лукашенко отметил, что главная задача властей Беларуси — "защитить сантиметр, миллиметр своей земли, наше население, обеспечить безопасность". С учетом этого "мы готовимся к любой войне, чтобы ее избежать, — простая и понятная формула".

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что белорусский народ на генетическом уровне не приемлет войны. Белорусы — "мирные люди", которые пережили неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлют войны. Однако, заявил глава государства, "мы воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены".

При этом пресс-секретарь белорусского Министерства иностранных дел Руслан Варанков указывал, что киевский режим продолжает предпринимать действия, направленные на вовлечение Беларуси в конфликт.