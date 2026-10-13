Россиян предупредили об изменении графика выплаты пенсий

Часть российских пенсионеров получит пенсию в ноябре с корректировкой привычного графика. Об этом предупредили во вторник, 13 октября, в Социальном фонде России.

Как уточняет Соцфонд, это связано с нерабочим днем 4 ноября, когда в России праздную День народного единства.

Досрочная пенсия за ноябрь будет перечислена на карты 3 ноября тем, кто обычно получает выплату 4-го числа каждого месяца. С 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. "Почта России" в ряде субъектов Федерации также может доставлять выплаты раньше стандартного графика.

Это коснется всех пенсионных выплат, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Никаких заявлений и личных обращений от пенсионеров не требуется, цитирует сообщение Соцфонда РИА Новости.

Ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала, что в России после длительного перерыва вновь будет произведено две индексации пенсий за год. 1 февраля 2027 года выплаты увеличат по уровню инфляции 2026 года, а 1 апреля планируется индексация страховой части пенсии с учетом темпов роста фонда оплаты труда за 2026 год.

Тем временем председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар заявила, что необходимо зафиксировать прожиточный минимум как минимум на уровне 30 тысяч рублей — как для пенсионеров, так и для трудоспособного населения.