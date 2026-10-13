Анастасия Макеева не может спрятать округлившийся живот: в 44 года готовится стать мамой?

В Сети особо наблюдательные фанаты распространяют слухи, что популярная актриса и певица Анастасия Макеева ждет ребенка. Якобы не просто так у артистки сильно изменилась фигура.

Поводом для обсуждений стали последние публикации Анастасии Макеевой на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". На свежих кадрах известная артистка предстала в нарядах, которые не акцентировали внимания на ее фигуре. Хотя обычно, утверждают интернет-пользователи, Макеева предпочитала одеваться так, чтобы подчеркивать стройность и формы.

Но в последнее время актриса отдает предпочтение свободным нарядам. Так, Анастасия предстала в ярком красном платье, которое скрыло все изгибы фигуры. Но особо наблюдательные фанаты все равно умудрились заметить у актрисы округлившийся живот. Теперь в Сети распространяются слухи, что 44-летняя Макеева может быть беременна.

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Ранее Анастасия Макеева объяснила, почему пока не стала матерью. "Я совершенно здоровый человек, но у меня очень мало клеток, пригодных к оплодотворению, чтобы родить самой. Если бы я сделала анализ на антимюллеров гормон в 20 лет, я бы знала об этом заранее, но, увы, я этого не сделала. Не зря в советские годы говорили, что в 25 женщина — уже старородящая. Все так и есть: чем старше ты становишься, тем меньше у тебя овариальный резерв", - сообщила актриса.

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