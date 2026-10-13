Песков заявил об отсутствии связи дизельной сделки с позицией России по Украине

Сделка по дизтопливу отвечает интересам России, США и мировых энергетических рынков.

Прямой взаимосвязи между договоренностью президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по поставкам дизельного топлива и Москвы по украинскому кризису нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Здесь прямой какой-то взаимосвязи я не вижу. Это очень взаимовыгодная статья российско-американского сотрудничества", - подчеркнул представитель Кремля.

В пятницу президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе стороны договорились о сделке в энергетической сфере. Было решено, что Москва, в зависимости от состояния своих НПЗ, поставит до трех миллионов тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок. До апреля 2027 года эти поставки временно выведены из-под санкций.