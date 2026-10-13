Кремль высказался о компенсации потерь пользователей "Яндекса"

В правительстве России обсуждают тему возможной компенсации финансовых потерь "Яндекса" и его пользователей из-за атак украинских БПЛА на дата-центры. Об этом рассказал во вторник, 13 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что пока преждевременно говорить о финансовых потерях, поскольку "компания сильная, мощная" и экстренно предпринимает меры для ликвидации последствий вражеских атак.

Тем временем администрация "Яндекс" пообещала клиентам компании целый ряд льгот в качестве компенсации за временные неудобства. Так, "Яндекс Пэй" в связи со сбоями в работе сервиса повысит всем текущим пользователям ставку по накопительным счетам до 20% годовых на неделю без дополнительных условий.

Также "Яндекс" не будет взимать плату с пользователей за подписку в сервисах Yandex Cloud и "Яндекс 360" до конца октября-2026.

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, которого цитирует ТАСС, заверил, что эксперты не усматривают предпосылок для дефицита товаров из-за сбоев у "Яндекса". Сложности носят точечный характер и касаются отдельных производителей. Поставщики решают возникшие вопросы напрямую с торговыми сетями в индивидуальном порядке.