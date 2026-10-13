Украина действительно не получала от западных спонсоров разведывательные данные относительно удара ВС России по Киеву. С таким признанием выступил во вторник, 13 октября, главарь киевского режима Владимир Зеленский.

Как отметил утративший легитимность президент Украины, "касательно этого удара, к сожалению, не было предупреждения от партнеров".

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, в свою очередь, отметил, что "вчерашняя атака или ночная атака сопровождалась запоздалым объявлением воздушной тревоги". Однако, заверил дипломат, сотрудничество с Западом продолжается, в том числе — в сфере получения разведданных от американской стороны.

В Кремле между тем отказались давать комментарии по этому поводу. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москве ничего неизвестно о планах Вашингтона прекратить снабжение Вооруженных сил Украины разведывательной информацией.

Начальник пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат охарактеризовал отсутствие заблаговременного предупреждения с Запада об ударах по Киеву как "технические моменты". При этом Игнат уточнил, что это далеко не первый подобный случай, сообщает ТАСС.

Россия между тем по-прежнему открыта дипломатическому урегулированию конфликта. Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин при этом напомнил, что действия киевского режима во время выборов в Госдуму сорвали возможность возобновить переговоры на нынешнем этапе, поэтому "мы еще подумаем", когда возобновлять диалог.