В Госдуме завершили рассмотрение кадровых вопросов

В Государственной думе завершили рассмотрение кадровых вопросов. На пленарном заседании выбрали заместителей и первых заместителей председателей комитетов и комиссий.

Таким образом, они уже окончательно сформированы. Парламентарии единогласно проголосовали за полномочного представителя Госдумы в Конституционном суде Татьяну Москалькову.

Среди других вопросов - исполнение федерального бюджета за прошлый год. На заседании выступил министр финансов Антон Силуанов. Отметив, что все соцобязательства, заложенные в документе, выполнены. А также остановился на занижении целевых показателей: "Правительство приняло решение в прошлом году о недопустимости изменения показателей программ в четвертом квартале, которые меняли потом все целеполагание этих программ. Такие решения приняты. Понятно, что есть советующие соображения министерств и ведомств, но правительство здесь соблюдает дисциплину в соответствии с принятым решением".