Ведущие театралы страны обсуждают в Москве развитие фестиваля "Золотая маска"

Руководители ведущих отечественных театров собрались в столице на Третьей Всероссийской конференции "Пути и перспективы развития премии и фестиваля "Золотая маска".

Программа - насыщенная. Участники обсуждают подготовку к новому конкурсному циклу, а также расширение сотрудничества, работу экспертных советов и составов жюри.

Национальная премия "Золотая маска" объединяет всю театральную Россию. Одна из ключевых целей - поиск ярких спектаклей, которые укрепляют духовно-нравственные ценности. Только за 2 прошедших сезона зрителями фестивалей стали более 80 тысяч россиян.