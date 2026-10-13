В Москве прошел творческий вечер Ивана Поддубняка

Балет на сцене МХТ имени Чехова! Там прошёл творческий вечер артиста Большого театра Ивана Поддубняка.

Он представил одноактный балет "Гамлет" на музыку Рахманинова. Зрители также увидели фрагменты из других спектаклей. А затем Иван Поддубняк рассказал о своём творческом пути. В частности о том, как ему удалось стать лауреатом премии МХТ в номинации "Балет" - весьма необычной для драматического театра. Впрочем, главная идея самого конкурса - поддержать молодые и яркие таланты в различных областях искусства, так что здесь у премии границ нет.