В Парке Горького впервые удалось сохранить потомство хохлатой чернети

В Парке Горького можно увидеть потомство хохлатой чернети. Птенцов этих редких птиц здесь удалось вырастить впервые.

Детское оперение сменилось вполне взрослым - чёрным. У них даже и клюв уже с породистым, голубовато-серым отливом. Долгое время родителям не удавалось уберечь своих чад от главной напасти: хищных птиц — чаек и ворон. Даже заросли тростника не спасали! И хотя спрятаться можно в домике на пруду, потомство всё равно не доживало даже до отрочества. Но на этот раз всё сложилось благоприятно.

Анна Герасимова, биолог Парка Горького: "Несколько лет подряд чернети приводили свои выводки и они, к сожалению, не выживали. В этом году как-то удачно сложилось. Возможно, дело в том, что выводок был не очень большой и за ними можно было очень внимательно следить. И мама-утка сохранила обоих своих утят, они оба благополучно повзрослели, и мы этому очень рады".