Меган Маркл исподтишка нанесла удар по Кейт Миддлтон: вот чего она добивается

Принцессу Кэтрин предупреждали, что вернувшаяся в Британию герцогиня Сассекская будет мстить. Миддлтон на это не обратила внимание, а меж тем Меган Маркл нанесла первый удар.

Принц Гарри перевез свою семью обратно в Лондон в конце августа. Сассекские совершили сенсационный разворот спустя шесть лет после того, как покинули страну ради новой жизни в США.

После возвращения Меган старалась не привлекать к себе внимания и не появлялась на публичных мероприятиях. Эксперты предупредили королевскую семью, что это тщательно продуманная тактика Маркл. Но дворец ничего не предпринял. Все королевские мероприятия проводились по плану и строго следовали протоколу. В это время Меган потихоньку перетягивал внимание СМИ на себя.

Сначала герцогиню "случайно" сняли во время встречи в роскошном лондонском отеле Claridge’s в районе Мейфэр с лауреатом Нобелевской премии мира Малалой Юсуфзай. Затем Маркл на своей странице в соцсети опубликовала видео, на котором показала, как ее дети наслаждаются прогулкой по английской сельской местности. А затем по случаю Международного дня девочек объявила о старте продаж нового свитера ограниченной серии, который, кстати, был полностью распродан всего за два часа.

Бывший депутат парламента и обозреватель Надин Доррис заявила, что Меган "знает, как перетянуть на себя всё внимание", а принцессе Кэтрин необходимо активизироваться, чтобы победить в этой "медийной войне".

"Любите её или ненавидьте, но Меган знает, как оказаться в центре внимания. Прошедшая неделя ознаменовалась новой волной активного присутствия герцогини в СМИ, и теперь все взгляды снова прикованы к ней. А ведь именно этого она и добивается", — отметила Надин.

По словам эксперта, на протяжении всей недели Маркл всё активнее занимала центральное место в новостной повестке, причём пик внимания к ней пришёлся на период после недавнего появления принцессы Уэльской на публике.

"Было ли такое совпадение по времени случайным? На мой взгляд, нет. Меган прекрасно знает, как переключить внимание на себя", — рассуждает Доррис.



Герцогиня явно мстит ненавистной Кейт. В интервью и мемуарах Маркл не раз заявляла, что настрадалась из-за "бесчувственной" Миддлтон. Первый удар жена принца нанесла исподтишка, и эксперты считают, что так Меган прощупывает, как к ней относятся британцы, и скоро наверняка она начнет действовать куда решительнее и жестче. Маркл сделает все, чтобы затмить Миддлтон.