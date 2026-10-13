Глава Минтранса доложил Путину о повышении комфорта и доступности перевозок

Развитие логистических коридоров, а также повышение комфорта и доступности перевозок обсудили Владимир Путин и министр транспорта Андрей Никитин на встрече в Кремле.

Правительство уделяет особое внимание потребностям семей с детьми. При строительстве объектов применяют новые стандарты оборудования игровых зон и комнат матери и ребенка. С агрегаторами такси обсуждают возможность отменить наценки на детские тарифы. Соответствующий закон планируют внести в Госдуму до конца года.

Власти реализуют многочисленные проекты по повышению пропускной способности и объема грузоперевозок как на внутренних, так и на международных маршрутах.