Вот какой выросла внучка Натальи Андрейченко: ее родила дочь с психическими проблемами

Наталья Андрейченко была замужем дважды. От первого мужа, композитора Максима Дунаевского, артистка родила сына Дмитрия. От второго мужа, австрийского актера, режиссера Максимилиана Шелла, звезда фильмов о Мэри Поппинс родила дочь Настасью. Однако воспитанием наследников востребованная актриса не занималась. В результате теплых и доверительных отношений между детьми и матерью не сложилось.

Тем не менее, актриса поддерживает отношения с внуками. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Наталья Андрейченко опубликовала фотографии с внучкой Леа-Магдалиной, которую родила дочь Настасья. Родственницы встретились в Вене, именно там живет 17-летняя девушка.

"С днем рождения, самая чудесная, красивая и талантливая внучка в мире! Я желаю тебе счастья!" - написала именитая бабушка.

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В комментариях многочисленные поклонники стали немедленно гадать, на кого же больше похожа внучка артистки. Сама Наталья тоже высказала мнение. "Она на дочь похожа. Только носик чуть-чуть курносик. А так вообще да, абсолютно это Шелл. Черные глаза такие, что светят издалека", - заявила Андрейченко.

Ранее актриса рассказала, что у ее наследницы проблемы с головой, которые начались, когда она еще в школу ходила. однажды Настасья разбудила родных посреди ночи и заявила, что убила двух людей. Тогда Андрейченко отправила дочь в психиатрическую клинику. По словам актрисы, дочь получила такую печальную наследственность со стороны отца. До сих пор Настасья имеет проблемы со здоровьем, которые купирует лекарствами.

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