Европейские государства, не скрывающие своего недовольства договоренностями Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива, могут пытаться сорвать сделку. Об этом предупредил во вторник, 13 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля согласился с формулировкой главы американского Минфина Скотта Бессента о лицемерии Европы и отметил, что "тема европейского цинизма" активно муссируется журналистами, сообщает ТАСС.

Как указал Дмитрий Песков, европейские государства, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов. Тем не менее, намерение Вашингтона покупать у Москвы дизтопливо в Евросоюзе крайне недовольны.

Незадолго до объявления о соглашении России и Соединенных Штатов по поставкам дизельного топлива официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен признавала, что "ЕС движется к очень тяжелой зиме с точки зрения цен на энергоресурсы". При этом специалисты скептически оценивают эффективность мер, доступных Евросоюзу для решения этой проблемы.

Эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков указывал на разницу подходов Вашингтона и Брюсселя: "Европейцы говорят, что главное — это ценности, и мы должны наши политические устремления преследовать даже в ущерб собственной экономике. И мы видим, что они последовательно это делают".