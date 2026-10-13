Москвичей предупредили о сильном дожде

Сильные осадки ожидают столичный регион в среду, 14 октября. Об этом предупреждает жителей Москвы и Подмосковья региональный главк Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как уточняет ведомство, с 9:00 до 21:00 14 октября в Москве и по области ожидается дождь, местами сильный.

Автомобилистов просят избегать резких маневров и перестроений, держать дистанцию и парковать машины подальше от неустойчивых конструкций и деревьев. К бдительности призывают также пешеходов.

Согласно прогностической карте предупреждений Гидрометцентра России, в Подмосковье из-за сильных осадков на 14 октября установлен "желтый" уровень погодной опасности.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупреждал, что Москву после тепла первых октябрьских дней ожидают температурные "качели". Среда, 14 октября, переведет характер столичной погоды к критериям "глубокой осени": в последующие 7-10 дней по ночам ожидается лишь 2-7 градусов выше нуля, днем — не выше 8-13 градусов.

Между тем в ряде российских регионов уже выпал первый снег. Директор Гидрометцентра России Юрий Симонов отмечал, что нельзя исключать, что в Москве и Подмосковье предстоящая зима окажется такой же снежной, как предшествовавшая. Тогда в столичном регионе вырастали почти метровые сугробы.