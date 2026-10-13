Дочке Алексея Панина* Нюсе исполнилось 19 лет: вся в мать-модель

Артист Алексей Панин* уже несколько лет не появлялся в России. Из Москвы актер из "Жмурок" уехал вместе со старшей дочерью Анной, которую зовет Нюсей.

Накануне, 12 октября, ей исполнилось 19 лет. По такому случаю на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" именинница опубликовала свежий пост, в котором показала себя, а также ногу приятеля, на ступне которого было написано: "С днем рождения, братан".

Сама же Нюся запечатлела себя на фоне местной американской природы. Можно заметить, что девушка почти не пользуется косметикой и не перекроила себя, как делают многие ее ровесницы, чтобы угнаться за модными трендами.

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В Сети многие комментаторы рассыпались в поздравлениях и комплиментах в адрес именинницы. Некоторые особо наблюдательные интернет-пользователи высказали мнение, что с возрастом Нюся все больше походит на свою маму, модель Юлию Юдинцеву.

Напомним, Алексей Панин* — многодетный отец. Официально у артиста три ребенка от трех разных женщин. Анна — самая старшая, она родилась в отношениях с актрисой Юлией Юдинцевой. Воспитанием Нюси уже давно занимается отец. Несколько лет назад Панин* увез дочь в Испанию, где владеет небольшой квартирой. Однако недавно актер с дочкой перебрались в Лос-Анджелес.

Кроме того, у артиста есть дочери Мария и София, которые, по некоторым данным, родились в один год с разницей буквально в день.

*Признан в России иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов