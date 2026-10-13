Наташа Королева неожиданно вступилась за невестку-стриптизершу: "У нас и папа там работал!"

Единственный сын Наташи Королевой Архип нашел свое счастье со стриптизершей Мелиссой Волынкиной. Поначалу звездное семейство не приняло девушку, но когда она ушла из профессии, и Тарзан, и певица окружили невестку заботой и вниманием.

Королева даже оплатила Мелиссе дорогостоящее лечение челюсти. Пока что жена Архипа не может похвастаться голливудской улыбкой, но совсем скоро ее перестанут называть беззубой. Более того, Наташа и Мелисса приняли участие в реалити и показали себя настоящей командой.

В шоу "Переговорка" с Герой Иващенко певица призналась, что не лезет в семью сына, а прошлое Волынкиной ее ничуть не смущает. "Да, Мелисса работала в стриптиз-клубе, у нас и папа там работал. Живем мы прекрасно, не надо завидовать", — заявила Наташа.

По словам артистки, когда сын привел домой девушку, они с Тарзаном сочли, что это несерьезное увлечение. Теперь же Королева уверена, что Архип шестым чувством улавливает "своих" людей.

"Он с детства находил людей, с которыми ему в кайф. Друзья у него хорошие. Няню он себе нашел на площадке и привел к нам домой. Она до сих пор работает у нас, но не няней уже. Он и Мелиссу нашел, в гнездо свое притащил. Никто не думал, что это серьезно", — рассказала исполнительница хита "Желтые тюльпаны".

Также Наташа сообщила, что не лезет к молодым с советами, мол, она со стороны наблюдает и не мешает сыну строить свою жизнь.

"Знаешь, чем мы, свекрухи, от тещ отличаемся? Тем, что свекрухи стоят и наблюдают, они не лезут. Тещи норовят свои две копейки вставить. Подсказываю, может быть, что-то. У них своя жизнь, они должны все пройти самостоятельно. Они хорошо ладят, они нашли друг друга", — заключила Королева.

Напомним, Архип и Мелисса встречались почти пять лет. Какое-то время влюбленные жили у Королевой, но Наташа быстро отселила парочку в съемную квартиру на окраине Москвы. Так певица решила научить сына и его избранницу самостоятельности.

С тех пор Глушко-младший на шее у родителей не сидит. Архип уже несколько лет преподает японский язык, он работает репетитором. Более того, летом наследнику певицы вручили диплом магистра МГИМО в области экономики. А до этого он получил образование в Высшей школе экономики на факультете востоковедения.