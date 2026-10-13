Пожар вспыхнул на магистральном газопроводе в Пензенской области

Разрыв произошел во вторник, 13 октября, на магистральном газопроводе в Белинском районе Пензенской области.

Как уточняет региональный главк Министерства по чрезвычайным ситуациям России, ЧП случилось в селе Волчково. Из-за нарушения технологического процесса на газопроводе произошел порыв высокого давления.

Жертв удалось избежать. На место происшествия сразу выдвинулись пожарные, полицейские и врачи. Специалисты газовой службы и работники энергетических сетей привлечены к устранению последствий аварии, пока поврежденный участок газопровода отключен, сообщает ТАСС.

Источник телеканала РЕН ТВ рассказал, что пламя на вспыхнувшем газопроводе выглядело как гигантский факел, достигавший в высоту 80 метров.

Глава Пензенской области Олег Мельниченко в своем "Макс"-канале рассказал, что на газоснабжении жителей Пензенской области никак не отразится инцидент в Волчково. В трубе идет догорание остатков топлива, но подразделения ООО "Газпром трансгаз Саратов" уже готовятся к проведению восстановительных работ.