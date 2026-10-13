Главарь киевского режима Владимир Зеленский после договоренности России и США по дизельному топливу пытается сформировать антиамериканский фронт. Такое мнение высказал во вторник, 13 октября, первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации России Григорий Карасин.

Как пояснил сенатор, утративший легитимность президент Украины ждет парламентских выборов в Соединенных Штатах в надежде спровоцировать осложнение ситуации для подобного рода сделок.

Компанию по антиамериканской коалиции, как полагает Карасин, Украине могут составить страны Западной Европы, которые также ждут внутриполитических изменений в США после ноябрьских выборов в Конгресс, сообщает РИА Новости.

Между тем Financial Times пишет, что саркастические заявления Зеленского по поводу дизельной сделки США и России заставили вздрогнуть европейских чиновников. Попытки предводителя киевского режима противостоять Трампу вызвало обеспокоенность у союзников Украины в Европе — они боятся, что стремительно повышающийся градус спора может отрицательно сказаться на безопасности Украины и Европы.

Тем временем первая ласточка последствий размолвки с США не заставила себя ждать: Киев признал, что не получил разведданных от западных партнеров, как бывало прежде. Российские ракеты появились над украинской столицей внезапно для ВСУ. При этом глава украинского МИД Андрей Сибига пытается заверить, что сотрудничество с Соединенными Штатами в этой сфере не прерывалось.