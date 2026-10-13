Почему Юра Борисов на самом деле ушел из скандального спектакля "Гамлет" в МХТ им. Чехова

Юра Борисов в декабре покинет спектакль "Гамлет" в МХТ имени А. П. Чехова. Об этом объявили официально. Звезду фильма "Анора" заменит 22-летний выпускник ГИТИСа Оливер Мара. Последний показ "Гамлета" с Борисовым намечен на 5 ноября.

Премьера постановки режиссера Андрея Гончарова состоялась в мае 2026 года. Спектакль вызвал скандал. Экспериментальная трактовка классики возмутила многих. Зрители не понимали, почему актеры на сцене играют в пинг-понг, используют заклинания вместо шпаг, а сам Гамлет появляется перед публикой в латах из фольги и катается на роликах.

Не удержались от комментариев Олег Меньшиков и Михаил Боярский. Первый назвал спектакль "театральной катастрофой", а второй крайне резко высказался об обнаженных сценах и специфических костюмах.

Теперь же все театральное сообщество обсуждает отказ Борисова продолжать играть в "Гамлете". Руководство театра не назвало официальную причину ухода Юры из спектакля. Но активно обсуждает версия о том, что артист сейчас нарасхват в кино, он задействован в нескольких международных проектах.

Так, актер активно продвигает новый фильм "Искусственный" от режиссера Луки Гуаданьино, где он сыграл главную роль в тандеме с Эндрю Гарфилдом. Борисова планируют выдвинуть на премию "Оскар-2027" в категории "Лучшая мужская роль", а это требует от Юры постоянного присутствия на зарубежных промо-кампаниях и интервью.

Кроме того Борисов в настоящее время участвует в съемках драмы "Арена", которая станет режиссерским дебютом Сальмы Хайек, а в роли продюсера выступает Анджелина Джоли. Также уже озвучено, что Юра снимется в романтической драме "Деннис" от престижной американской студии A24.