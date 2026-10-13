Зеленскому пора в отставку. Так считают в Европе. Украинскому лидеру следует выступить с публичным заявлением и признать, что он согласен на прекращение атак по российским НПЗ. Кроме того, главе киевского режима надо публично извиниться за ложь, после чего покинуть свой пост, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Эксперт в соцсети X прокомментировал слова Зеленского о том, что Украина не получила от западных партнеров разведданных о баллистической атаке на Киев. При этом отмечается, что Вашингтон на выходных направил Киеву предупреждение о готовности прекратить передачу разведданных.

Президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в игнорировании просьб не бить по российским НПЗ. Американский лидер подчеркнул, что глава киевского режима уже давно должен был заключить мир с Москвой. Вместо этого Зеленский создал проблемы для США и для всего мира.