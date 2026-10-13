МИД напомнил НАТО про "российское ядерное ружье"

Представители Североатлантического альянса своими громкими антироссийскими заявлениями повышают риск перехода ситуации в горячую фазу. Об этом предупредил во вторник, 13 октября, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Грушко сослался на главу государства Владимира Путина, который цитировал известное выражение ружье — если оно висит на стене в начале спектакля, к финалу это ружье обязательно выстрелит.

Говоря о том, при каких действиях НАТО российское ядерное "ружье", которое "висит на стене", может выстрелить, дипломат напомнил: все сценарии и алгоритмы задействования ядерного оружия четко прописаны в ядерной доктрине России.

Чем более открыто в НАТО заявляют цель нанесения стратегического поражения России, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу, цитирует Александра Грушко "Интерфакс".

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров высказался о мечте НАТО нанести быстрое поражение России. Москва не оставила без внимания сообщения о разработке Североатлантическим альянсом плана войны с нашей страной — мы "держим ухо востро".

На этом фоне президент Польши Кароль Навроцкий скептически оценил страшилку про риски войны с Россией. Польский лидер заявил, что ему жаль таких политиков, которые "пугают поляков войной по чисто политическим причинам".