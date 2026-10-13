ВКC разбомбили места сосредоточения живой силы ВСУ

Российская авиация уничтожила два пункта временной дислокации украинских вооруженных формирований в Запорожской и Днепропетровской областях. Кроме того, по данным Минобороны России, ликвидирован пункт управления беспилотниками в ДНР.

В военном ведомстве отметили, что для удара по пункту управления БПЛА 1-й отдельной бригады нацгвардии Украины, расположенному в районе населенного пункта Веселая Гора, ВКС использовали четыре авиабомбы ФАБ-500. Бомбой ФАБ-3000 был уничтожен пункт временной дислокации подразделений 65-й отдельной механизированной бригады в районе Орехова Запорожской области.

Поражено также расположение подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Подгавриловки Днепропетровской области. В этом случае, по данным Минобороны, ВКС использовали четыре ОФАБ-250-270. Объективный контроль подтвердил: все цели уничтожены.