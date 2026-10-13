Родные исполнили последнюю волю Анатолия Кашпировского, но затеяли грандиозный скандал

Анатолий Кашпировский скончался 3 октября. Ему было было 87 лет. Причиной смерти целителя стала полиорганная недостаточность на фоне запущенного онкологического заболевания — рака желудка четвертой стадии с метастазами в печень, легкие и мозг.

Прощались с магом в Москве 8 октября. К траурному залу на Троекуровском кладбище пришли сотни поклонников Кашпировского. После панихиды тело целителя загрузили в катафалк и отвезли в грузовой терминал аэропорта. Анатолий Михайлович завещал похоронить его в семейной могиле в Виннице.

Еще несколько лет назад Кашпировский красиво отделал родовую могилу на Украине. Там упокоились родители и старшая дочь целителя. Анатолий Михайлович помог многим незнакомым людям, а свою кровиночку спасти не смог. Елена покончила с собой в 2018 году.

Родные мага исполнили его последнюю волю. Пять дней тело Кашпировского летело на Украину. Как сообщил в беседе с ТАСС племянник целителя Юрий Мамаев, возникли сложности с пересечением украинской границы. Анатолия Михайловича пришлось везти через Турцию и Польшу.

13 октября Анатолия Кашпировского похоронили. На траурной церемонии присутствовали только самые близкие.

А непризнанный наследник целителя Алексей Фуштей вместе с другим сыном Сергеем потребовали от вдовы мага Гулизар Чалбашовой раскрыть детали последних дней его жизни — у них появились вопросы к лечению и установленной причине смерти.