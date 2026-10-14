Герои СВО: российский сержант подорвался на мине при эвакуации, но спас раненого товарища

Гвардии младший сержант Андрей Иванов, действуя в составе мотострелковой роты, спас жизнь раненому сослуживцу. Под плотным огнём противника он добрался до пострадавшего и вынес его на себе из-под обстрела. Во время эвакуации взорвалась магнитная мина. Андрей получил ранение, но смог доставить товарища в безопасное место.

Ефрейтор Евгений Сугоровский вместе с группой обнаружил вражеский опорный пункт в лесополосе. Используя стрелковое оружие и ручные гранаты, он заставил боевиков отступить. Координаты противника были переданы командованию. По позициям неприятеля наши военные нанесли мощный удар.