Новости СВО: участники штурма двух сел в Харьковской области раскрыли детали

Армия России нанесла новые удары по украинским тылам. Атакованы военные цели в Киеве, Харькове, Днепропетровске, ЛУцке и Хмельницком. Это ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам.

В зоне спецоперации идет наступление по всему фронту. Сокрушительное поражение врагу наносит армейская авиация. Получив данные разведки о замаскированном опорнике ВСУ, экипаж Су-34 поднимает истребитель в воздух. На вооружении - бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет бить точно в цель, работая на безопасном удалении.

Поддержку передовым группам в ходе наступления оказывает артиллерия. На Краматорском направлении по укрытиям противника в Дружковке бьют пушки Д-74. Огонь корректируют операторы БПЛА, они же подтверждают ликвидацию цели.

На Добропольском участке расчеты войск беспилотных систем атаковали блиндажи врага, оборудованные в лесополосе. В Харьковской области все сильнее сжимают кольцо окружения боевиков. На днях под контроль российских сил перешли сразу два села - Лукашово и Резниково. Детали штурма раскрыли его участники.

Позывной "Спартак", командир батальона: "Это два населенных пункта, которые находятся рядом друг с другом, даже соединяются одной дорогой. Изначально у нас было наступление на населенный пункт Лукашово: малыми штурмовыми группами продвигались по лесополосам, по посадкам. При занятии населенного пункта Лукашово это уже стало нашим плацдармом для продвижения на населенный пункт Резниково".