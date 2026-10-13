Защищать Зеленского от президента Трампа поднялась не только вся Европа, но и львовские депутаты встали грудью. Парламентарий Юрий Бучко даже написал обращение к американскому лидеру, которое единогласно поддержал местный облсовет. Хотя сначала спикеру даже пришлось объяснять, за что голосуют. Бучко призвал Трампа перестать давить на Зеленского. Но судя по статьям в западной прессе, Вашингтон пока еще не начинал делать это всерьез. Меры якобы только обсуждаются, а не применяются. Хотя Киев уже кричит об обратном.

"Вчера вечером был нанесён удар по Киеву при помощи пяти баллистических ракет. К сожалению, партнеры не предупредили нас о такой опасности", - сообщил Зеленский.

В итоге даже воздушную тревогу включить никто не успел. Таким образом Вашингтон, похоже, продемонстрировал главарю режима, что будет, если США всерьез перестанут помогать Украине с оповещением о ракетной опасности и передачей разведданных. И Европа тут вряд ли станет равноценной заменой. Хотя там, конечно, продолжают надувать щеки, параллельно заявляя, что верить угрозам президента Трампа все же не стоит.

"Я бы посоветовал, исходя из собственного опыта, отучиться рефлекторно реагировать на все, что говорит президент США. И я бы вообще рассматривал эту ситуацию исходя из предстоящих выборов в Конгресс. Политически Дональд Трамп сейчас прижат к стенке и пытается набрать очки на внешнеполитическом поле", - заявил Борис Писториус, министр обороны ФРГ.

Он намекает не только на действия Вашингтона в отношении Украины, но и на сделку США с Россией по поставке дизеля в Штаты. Ее Европа восприняла в штыки. Мол, вместо того, чтобы оказывать давление на Москву, американцы возобновляют с ней экономические отношения.

"Для Германии и Европы подобные действия исключены. К сожалению, конфликт на Украине не закончился, вопреки тому, что там себе напредставлял Трамп. Москва будет вести переговоры добросовестно только под давлением", - сказал Фридрих Мерц.

Немецкий канцлер попросту лжет. Несмотря на заявления о постепенном отказе от закупки углеводородов в России, Германия, как и другие страны Европы, продолжали и продолжают их закупать. Но через посредников и по гораздо более высоким ценам. По словам президента США, на эти цели Евросоюз за прошедшие четыре года потратил двести пятьдесят миллиардов долларов. Однако цифра эта не совсем точная, говорит зампред российского правительства Александр Новак: "Цифра значительно больше, чем даже 250 миллиардов, озвученная американскими коллегами. Эта цифра составляет за период с 2022 года по сегодняшнее время 320,7 миллиарда долларов. Это тот объем поставок энергетических ресурсов в страны Евросоюза. Если говорить о 2026 годе, то только за девять месяцев, по данным Министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на 21,3 миллиарда долларов".

Так что у европейских лидеров нет никакого морального права судить президента США. Тем более, что эффект от этого соглашения уже есть. Мировые цены на дизель пошли вниз. И это лишь начало. К концу года Россия поставит на американский рынок три миллиона тонн дизтоплива. В Кремле сегодня еще раз подчеркнули - это соглашение носит исключительно коммерческий характер и не предусматривает никаких уступок России по украинскому вопросу. Хотя некие сигналы, и прежде всего для себя, европейские политики все же уловили.

"То, что сделал Трамп, его сделка с Путиным, - это тотальный шок. Это сигнал Брюсселю - пора очнуться и прекратить войну на Украине. Посмотрим, с чем придут европейцы на саммит в конце недели", - отметил Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии.

Придут, вероятно, с проектом 23-го пакета антироссийских санкций, о разработке которого Брюссель уже хвастливо сообщил. Хотя, возможно, будет обсуждаться и некий американо-европейский мирный план, о котором сейчас пишет пресса. Но судя по утечкам, там ничего нового. Лишь мечты о победе Украины, в которую давно уже никто не верит.