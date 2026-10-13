В Санкт-Петербурге в эти дни можно поближе познакомиться с китайским искусством времен династии Цин

Пять шелковых полотен - парадные портреты китайских полководцев и государственных деятелей, отличившихся в военных кампаниях императора Цяньлуна. Коллекция попала в Эрмитаж из Берлина после Второй мировой войны и прошла масштабную реставрацию. За счет многослойного нанесения полупрозрачных красок изображения сохранили мягкость и почти не поблекли со временем.

"Это не только произведения искусства, это еще отличные иллюстрации к истории материальной культуры эпохи Цин. Мы можем разглядеть на этих портретах множество деталей: как одеты военачальники, какое оружие они держат в руках", - рассказал Константин Петров, младший научный сотрудник отдела Востока Государственного Эрмитажа.

Символами наполнены и другие предметы придворного искусства. Например, курильница для благовоний: в ее изысканном декоре каждый элемент имел свое значение.

"Эта курильница выполнена в многотрудной технике перегородчатой эмали, когда на основу, сделанную из медных сплавов, кладутся маленькие, тоненькие металлические перегородочки. Здесь, конечно, очень большое количество китайской символики. Это в первую очередь изображение драконов, которых мы здесь видим. Драконы, например, держат в своих лапах иероглиф долголетия", - продолжает Константин Петров.

В 1896 году император Гуансюй преподнес Николаю II подарки к коронации. Среди них - ящики для льда, которые помогали сохранять продукты. И шкатулка ручной работы. На деревянную основу наносили до ста пятидесяти слоев цветного лака, тщательно высушивая и полируя каждый. Затем мастер вырезал рельеф прямо в толще покрытия - так рождался сложный объемный узор.

Кисть, тушь, бумага и камень для растирания туши - в Китае их называли "четырьмя драгоценностями" кабинета ученого. Письменные принадлежности могли быть настоящими произведениями искусства. Например, стакан для кистей вырезан из цельного нефрита и украшен пейзажем. На дне - императорская марка эпохи Цяньлун.

Особое внимание - одежде. Она обозначала место человека в иерархии. Шелковые халаты с богатой вышивкой правитель мог жаловать высокопоставленным чиновникам в знак особого расположения.

Эпоха Цин оставила после себя не только хронику завоеваний и церемоний. В этих предметах сохранился мир привычек и символов - детали, которые позволяют увидеть жизнь империи изнутри.