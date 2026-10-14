В ночь на среду, 14 октября, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 902 украинских беспилотных летательных средства.

Как уточняет Минобороны России в своем "Макс"-канале, вражеские дроны сбиты и обезврежены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.

Кроме того, БПЛА уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

Посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел Родион Мирошник отмечал, что укронацисты атакуют мирных граждан и мешают их эвакуации из населенных пунктов, так как боятся, что люди расскажут правду об их насильственных действиях. Дипломат подчеркнул в интервью ИС "Вести", что жители способны раскрыть всем правду "о том, как вели себя украинские боевики, как издевались над населением, как оказывали давление".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя диверсии и теракты ВСУ против мирного населения, подчеркивала: киевский режим поражен терроризмом до самого основания. Поскольку "всё это реализуется на деньги, которые получаются из-за рубежа, что придает терроризму киевского режима международный характер".