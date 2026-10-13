"Агрессором номер один" для Великобритании назвал Россию глава британской контрразведки МИ-5. Кен Маккаллум утверждает, что Москва якобы активно применяет способы ведения гибридной войны. В своем ежегодном отчете с оценками угроз Соединенному Королевству, опубликованном на сайте спецслужбы, Маккаллум упомянул Россию шесть раз, Иран - восемь, Китай - четыре, Украину - дважды.

Как утверждает глава МИ-5, в 2026 году МИ-5 направляет на противодействие угрозам со стороны иностранных государств больше ресурсов, чем во времена холодной войны. За последнее десятилетие число таких дел увеличилось в четыре раза, сообщил Маккаллум.

Глава спецслужбы 11 раз затронул тему использования искусственного интеллекта для злонамеренных действий. Он назвал это угрозой национальной безопасности. По словам Маккаллума, применение дронов с использованием ИИ добавляет к этой угрозе новое измерение. В Москве неоднократно заявляли, что обвинения во враждебной деятельности не имеют под собой оснований, Россия не представляет никакой угрозы для Соединенного Королевства, передает ТАСС.